Freifunk in Paderborn soll verlängert werden

Weil der Ausbau des kostenlosen Internets in der Paderborner Innenstadt in den vergangenen zwei Jahren nicht die gewünschten Fortschritte gemacht hat, soll das Projekt nun bis Mitte 2025 verlängert werden. Damit ändert sich die Laufzeit um volle drei Jahre.

Das kostenlose Freifunk-Netz soll in der Paderborner City weiter verbessert werden.

Hintergrund: Von den 180.000 Euro, die der Rat der Stadt im Jahr 2019 bewilligt hat, sind erst 53.000 Euro abgerufen worden. Die restlichen 127.000 Euro sollen nun in den kommenden drei Jahren in das öffentliche Netz investiert werden, mit dem allen Menschen die Teilhabe am Internet ermöglicht werden soll. Mit Hilfe des Geldes soll der Betrieb des Freifunks sicher gestellt werden. Die Stadtväter wollen erreichen, dass die Attraktivität öffentlicher Plätze erhöht wird.