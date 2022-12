Freigeister statt Soldaten in Paderborns Kaserne

Paderborn

In Reihe antreten, in Formation marschieren, Hände an die Hosennaht: Strenge Regeln und vorgegebene Abläufe bestimmen den militärischen Alltag. Und so war auch die Alanbrooke-Kaserne kein Ort der Kreativität. Das ändert sich. Dort wo früher exerziert wurde, entsteht Paderborns erstes Kreativquartier.

Von Dietmar Kemper