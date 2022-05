„Alleine hätten wir und die anderen Landwirte das niemals geschafft“, war Manuela Stelte gleich am Freitagabend klar, dass sie Hilfe brauchen. Zusammen mit ihrem Mann Bernhard führt sie einen Milchkuh- und Getreidebaubetrieb in Benhausen mit 95 Hektar Fläche. Und die war übersät mit Unmengen an Müll: Das ging von großen Schildern wie der Preistafel einer Waschanlage und Solarelementen bis hin zu Plexiglasscherben, Metallteilen mit scharfen Kanten, Betumen, Dämmwolle und Styropor in allen Größen, die zwischen und auf Gras- und Getreidehalmen lagen. Nicht nur bei den Steltes, sondern überall in Benhausen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar