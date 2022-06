Frenetischer Beifall für Sinfonieorchester der Städtischen Musikschule Paderborn

Paderborn

Im Jahre 1971 wurde das Sinfonie­orchester der Städtischen Musikschule Paderborn gegründet. Erst nach Lockerung der Corona-Vorschriften kann in diesen Tagen das 50. Jubiläum gebührend gefeiert werden. Beispielsweise mit einem großartigen Festkonzert, das das Orchester am Pfingstmontag in der Paderhalle gegeben hat.

Von Hermann Knaup