Friedensgebet am Montag im Hohen Dom

Zu einem gemeinsamen Gebet für die Opfer des Krieges in der Ukraine und für den Frieden lädt das Metropolitankapitel des Erzbistums Paderborn für Montag (6. März) in den Paderborner Dom ein. Das Gebet beginnt um 17.30 Uhr.

Ggemeinsam wird am Montag im Paderborner Dom für die Opfer des Krieges in der Ukraine und für den Frieden gebetet.

Die Gebetszeit, die auch stille Momente enthalten wird, beginnt um 17.30 mit der Aussetzung des Allerheiligsten. Geleitet wird das Gebet von Domvikar Markus Stadermann. Es ersetzt an diesem Tag die sonst um 17.30 Uhr an jedem Werktag im Dom stattfindende stille Anbetung.

Die Initiative zum gemeinsamen Gebet für die Opfer des Krieges in der Ukraine und für den Frieden geht auf eine Einladung des Generalsekretariats der Europäischen Bischofskonferenz (CCEE) zurück. Bereits kurz nach Beginn des Krieges im vergangenen Jahr hatte es zu einer Gebetskette aufgerufen. An jedem Tag in der Fastenzeit sollte in einem europäischen Land besonders für die Opfer des Krieges in der Ukraine und für den Frieden gebetet werden. In diesem Jahr ist für Deutschland Montag, 6. März, vorgesehen.