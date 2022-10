Friedenskonzert in Paderborn-Elsen

Auf dem Hof des Dionysius-Hauses in Elsen fanden sich am Tag der Deutschen Einheit etwa 130 Besucher zum gemeinsamen Singen von Friedensliedern ein, darunter 20 Schulkinder der Dionysius-Grundschule. Unter dem Motto „Sing den Frieden“ hatte der Friedenskreis der katholischen Pfarrgemeinde St. Dionysius eingeladen.

In den einleitenden Worten von Edgar Schrot und der Gemeindereferentin Katrin Spehr wurden der Zweck und das Ziel des gemeinsamen Singens begründet: Gedenken und Appell, Bitten und Beten um Frieden überall in der Welt, gegenwärtig aber vor allem und ganz besonders in der Ukraine.

Gemeinsames Singen

Zum gemeinsamen Singen waren weltliche und geistliche Lieder ausgesucht worden. Das ging von dem bekannten polnischen Volks- lied „Unfriede herrscht auf der Erde“ über Gesänge wie „Wo Menschen sich vergessen“ und „Uns verpflichtet das Wort“ bis hin zum Lied von Peter Janssens „Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung“. Aber auch Lieder aus ganz anderen Genres wie „Sag‘ mir, wo die Blumen sind“ oder der Song von Joan Baez „We shall overcome“ wurden gemeinsam gesungen. Die Grundschulkinder sangen zwei Lieder: „Gib uns Frieden“ und „Wenn wir Kinder uns lieben“.

Die neunjährige Margarita aus der Ukraine trug in ihrer Muttersprache ein Gedicht eines ukrainischen Volksdichters vor. Von der Sängerin Kathrin Junge und Kirchenmusiker Michael Kleine waren vier Beiträge zu hören, die in den Refrains auch von allen Teilnehmern mitgesungen wurden.

Schließlich sprachen alle Anwesenden gemeinsam das Friedensgebet der Vereinten Nationen, bevor der Nachmittag mit dem Kanon „Herr, gib uns deinen Frieden“ endete. Begleitet und geführt wurden alle Gesänge von der Familienband der Familie Schrot mit musikalischer Perfektion.