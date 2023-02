Paderborner Schule verschreibt sich dem Rad

Die Friedrich-Spee-Gesamtschule hat das Rad zwar nicht neu erfunden, aber bringt es vorbildlich ins Rollen. Die einzige fahrradfreundliche Schule im Kreis Paderborn will die fahrradfreundlichste in ganz Deutschland werden, und sie hat eine Menge zu bieten.

„Für eine nachhaltige Entwicklung ist das Rad ein wichtiger Baustein“, sagt Ralph Legenhausen. Der frühere Biologie- und Sportlehrer, der mit seinen 66 Jahren seiner Schule weiter die Treue hält und das „Lernen im Grünen“ vorantreibt, leistet zusammen mit den Sportlehrern Rodi Yousef und Janis Schierok großartige Arbeit, wenn es darum geht, die Vorzüge des Rades ins Bewusstsein zu rücken.

Ihr Herzstück ist die frisch renovierte Fahrradwerkstatt „Upcycle“ mit gebrauchten Mountainbikes, die nach und nach gekauft und von Schülerinnen und Schülern unter fachmännischer Anleitung wieder in Schuss gebracht wurden beziehungsweise werden. Mit Deckenlifts und Zentrierständern ist die seit 2018 existierende Werkstatt modern eingerichtet, sie ist gleichermaßen Reparaturstätte wie Klassenzimmer.

Ergänzungsunterricht in den Klassen 8 und 9

„In der Werkstatt findet Ergänzungsunterricht für die 8. und 9. Klassen statt“, erläutert Rodi Yousef. „Sport & Bike“ heiße das Fach und sei im Stundenplan fest verankert: „Es gibt zwar keine Noten, aber Bewertungen wie zum Beispiel, dass ein Schüler mit Erfolg teilgenommen hat.“

In Klasse 8 lernen die Jugendlichen, kleinere Reparaturen selbst zu erledigen, Scheibenbremsen zu entlüften, Räder zu reinigen und zu warten. Draußen vor der Fahrradwerkstatt, auf dem Schulhof, geht es darum, die Balance auf dem Rad zu halten, sicher zu fahren. Ausflüge zum Bikepark in der Nähe vertiefen das Erlernte.

In Klasse 9 wird es anspruchsvoller. Hier sollen die Schülerinnen und Schüler so vorgehen, wie es die Profis in den Fahrradgeschäften mit ihren Serviceheften tun. Und die Teilnehmer verlassen den Schulhof, üben das Fahren in der Gruppe und das Kommunizieren mit Handzeichen. In Jahrgang 9 ist ein längerer Tagesausflug über 40 Kilometer eingeplant.

Reifen flicken, Länge einer Kette bestimmen

Lehrreich ist das Ganze in jedem Fall: Danach wissen die Schülerinnen und Schüler, mit welchem Werkzeug sie wie einen Reifen flicken, wie sie richtig die Länge einer Kette bestimmen und sie ölen und säubern. „Das Besondere ist, dass die Schüler selbst reparieren: ihr Rad, die anderer Schüler, das ihres Vaters oder unsere Schulräder“, erläutert Janis Schierok. Wer sich dabei besonders geschickt und interessiert anstelle, könne auf ein Praktikum beim Kooperationspartner Löckenhoff hoffen, betonen seine Kollegen und er.

Die Gesamtschule knüpft an die Arbeit in den Grundschulen an. „Die Kinder kommen in die weiterführenden Schulen und das Rad wird nicht mehr benutzt. Dabei hat die Grundschule gute Vorarbeit geleistet“, bedauert Janis Schierok. Die jungen Leute verließen sich immer mehr auf das „Elterntaxi“, hat Ralph Legenhausen beobachtet. Seine Mitstreiter und er wollen die Jugendlichen auch deshalb in den Sattel setzen, damit sie eine größere Unabhängigkeit vom Elternhaus erreichen.

Dem Sohn von Ralph Legenhausen waren einst die vielen kaputten Räder vor der Gesamtschule aufgefallen und hatte darüber eine Facharbeit geschrieben. „Da haben wir gedacht, die können wir auch bei uns reparieren“, erinnert sich Janis Schierok an die Ursprünge, aus denen immer mehr geworden ist, so wie der Projektkurs „Bike“, der ab der Q1 (Jahrgangsstufe 12) gewählt werden kann. Aus ihm kam auch die Idee zu einem „Biking Bus“. Während beim bereits bekannten „Walking Bus“ Eltern Schüler sicher zur Schule begleiten und dabei einzelne Haltestellen ablaufen, soll dies beim „Biking Bus“ mit dem Rad erfolgen.

„Biking Bus“ soll nach den Osterferien starten

Mit dem Radbeauftragten der Stadt, Arne Schubert, habe man bereits zwei potenzielle Strecken abgefahren, erläutert Ralph Legenhausen. Nach den Osterferien soll sich nach seinen Angaben der„ Biking Bus“ in Bewegung setzen. Geplant ist, dass Schülerinnen oder Schüler der Jahrgangsstufe 12 als „Biking Scouts“ die jüngeren Schüler auf dem Rad begleiten. Aber auch Eltern können sich mit einbringen. „Wir sind in Gesprächen mit der Universität, ob sie unser Projekt wissenschaftlich begleiten kann“, ergänzt Janis Schierok. Was seinen Mitstreitern und ihm noch fehlt, sind ein Logo und Schilder.

Kaukenberg, Goldgrund, Lieth und Springbach bilden das Einzugsgebiet der Friedrich-Spee-Gesamtschule. Die Schule mit ihren 1100 Schülerinnen und Schülern denkt nicht nur an sich. Deren Förderverein schaffte ein Lastenrad fürs Stadtquartier an, das zum Beispiel Kitas und Vereine im Stadtteil Süd-Ost mieten können. Schulintern sollen nicht nur die Jugendlichen, zum Beispiel über den Sportunterricht, für das Rad begeistert werden. „Bei unseren Lehrerkollegen haben wir bereits Teilerfolge erzielt“, freut sich Ralph Legenhausen darüber, dass zunehmend Lehrkräfte mit dem E-Bike die Schule ansteuern. Mit Hilfe des Rades lasse sich unkompliziert CO2 sparen.

„Spee-Bikers“ heißt das Fahrradkonzept, das immer differenzierter wird und zum Markenzeichen der Schule geworden ist.