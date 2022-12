Friedrich-Spee-Gesamtschule ist jetzt Europaschule

Dorothee Feller, Ministerin für Schule und Bildung NRW, überreichte während der Jahrestagung der Europaschulen im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtages die entsprechende Urkunde an Vertreter der Paderborner Schule.

Europaschulen vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern umfassende Kenntnisse über Europa und machen sie unter anderem durch Steigerung ihrer sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern Europas.

Ausgezeichnet wurde die Schule nach eigenen Angaben für ihre vielfältigen Europa-Angebote: Seit mehr als 20 Jahren bieten „Erasmus+“-Auslandsprojekte der Spee-Schülerschaft die Chance, persönliche Kontakte zu knüpfen. Dazu würden Betriebspraktika in Estland, Finnland oder Spanien angeboten. Kulturelle Bildungsprojekte gebe es vor allem mit den Partnerschulen in Estland, Finnland, Spanien, Ungarn, Kroatien und Irland. Die Verbundenheit mit Paderborns ungarischer Partnerstadt Debrecen ermögliche zudem regelmäßige Schüleraustausche, berichtet die Paderborner Gesamtschule.

Zusätzlich förderten die erweiterten Fremdsprachenangebote der Schule (Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch) die internationale Kommunikation ebenso wie bilinguale Unterrichtsangebote, heißt es von der Schule weiter. „Bereits ab der 5. Klasse nehmen alle Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Sachfächern an Einstiegsmodulen in englischer Sprache teil. Von der 8. Klasse bis zum Abitur können ganzjährige Unterrichtsangebote in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften gewählt werden“, schreibt die Friedrich-Spee-Gesamtschule dazu in einer Pressemitteilung.

Europäische Themen in nahezu allen Unterrichtsfächern fördern demnach die politischen Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler. Besonders Interessierte könnten am Ergänzungsunterricht „Europa – in Vielfalt geeint“ teilnehmen, der auch die Teilnahme an europäischen Wettbewerben unterstütze. Ben Robrecht, Schüler des 7. Jahrgangs, gewann beim letzten Wettbewerb einen Preis auf Landesebene für seine Forschung zur Welternährung mit Insektenprotein.