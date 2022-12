Frierende Mieter in Sennelager kürzen Zahlung

Paderborn-Sennelager

Nach elf Tagen Frieren in der kalten Wohnung reicht es Martin Neumann (34) und seiner Lebensgefährtin Michaela Rumlich. Mit den beiden Kindern (6 und 8) harren sie in der Wohnung in der Straße Am Heilandsfrieden 9 aus. Wegen der ausgefallenen Heizung hat Neumann bereits die Mietzahlung um die Hälfte gekürzt. Aus Sicht des Mieterbunds ist das begründet.

Von Rajkumar Mukherjee