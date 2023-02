Frühlingsfest in Paderborn lockt mit YouNotUs und Phillip Dittberner

Das Geheimnis ist gelüftet: Das angesagte Berliner DJ- und Produzenten-Duo YouNotUs („Samba“, „Narcotic“ und „Supergirl“) und Singer-Songwriter Philipp Dittberner („Wolke 4“) sind die beiden Top-Acts beim Paderborner Frühlingsfest am ersten Mai-Wochenende. Und das alles wie immer für alle Besucher zum Nulltarif. Präsentiert werden die Konzerte am Freitag- und Samstagabend auf dem Rathausplatz vom WESTFALEN-BLATT.

Im vergangenen Jahr hatte Josh mit seinem Ohrwurm „Cordula Grün“ die Massen in die City gelockt und begeistert. Daran will die Paderborner Werbegemeinschaft auch in diesem Jahr nahtlos anknüpfen. Zur mittlerweile 38. Auflage des beleibten Paderborner Stadtfestes werden am ersten Mai-Wochenende erneut Tausende Menschen in der Innenstadt des ostwestfälischen Oberzentrums erwartet.

Erstmals ein DJ-Duo auf der Hauptbühne

Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Uwe Seibel, freut sich, dass mit Phillip Dittberner und YouNotUs erneut zwei echte Kracher als Headliner für die Hauptbühne auf dem Rathausplatz verpflichtet werden konnten. „Mit zahlreichen Auszeichnungen geschmückt, haben sie in den vergangenen Jahren Millionen Menschen mit ihrer Musik erreicht“, so Seibel. Erstmals darf beim Frühlingsfest auf der Bühne dieser Zeitung ein DJ-Duo an den Start: „Ich habe mir mehrere Videos ihrer Auftritte angeschaut und bin überzeugt, dass die beiden auch hier in Paderborn eine tolle und mitreißende Show abliefern. Darauf können wir uns alle sehr freuen!“, so Seibel.

Phillipp Dittberner

Phillip Dittberner tritt am Freitag, 5. Mai, ab 21 Uhr am Rathausplatz auf. Mit „Wolke 4“ landete Dittberner 2014 einen Millionen-Hit, der vierfach mit Gold prämiert wurde. Es folgten Songs wie „Das ist dein Leben“ und „In deiner kleinen Welt“, die ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurden. Im vergangenen Jahr erreichte Philipp Dittberner mit seiner Social-Media-Kampagne „Songs für Fremde“ 22 Millionen Zuschauer auf TikTok und Instagram, „Wolke 4“ schaffte es auf #1 in den TikTok Charts. Ein neues Album ist laut Ankündigung für 2023 geplant. Ob er daraus auch einige neue Lieder bereits in Paderborn präsentiert?

YouNotUs

Die Headliner am Samstag, das DJ-Duo YouNotUs, zählt zu den angesagtesten deutschen Dance-Acts der vergangenen Jahre. 2015 machten Tobias und Gregor, die sich beim Studium in Berlin kennenlernten, mit ihrer Version von „Supergirl“ ihren ersten Platin-Hit. Es folgten Hits wie „Please Tell Rosie“, „Only Thing We Know“, „Seventeen“, „Narcotic” und „Your Favourite Song“, mit denen sie hunderte Millionen Streams, Top-Platzierungen in den Charts sowie Gold- und Platinauszeichnungen erreichten. Im vergangenen Jahr holten sie die Trommel-Hymne „Samba de Janeiro“ von Bellini aus den 90-ern in das Jahr 2022– und kreierten damit den Sommerhit des Jahres, der in Radios hoch- und runtergespielt wurde. Auch ihr Auftritt soll um 21 Uhr beginnen.

Doch nicht nur an den beiden Abenden verspricht das Frühlingsfest ein attraktives Programm für Jung und Alt. So dürfen sich auch dieses Jahr wieder die Frühlingsfestbesucher auf das „große Fest der kleinen Künste“ mit viel Straßentheater, Slapstick, Jonglage und Akrobatik freuen. Beim verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft öffnen am 7. Mai wieder viele Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen. Musik vom Feinsten trifft auf Kleinkunst, Comedy und Show. Und das alles wieder zum Nulltarif. In der Vergangenheit wurden mit dieser Mischung Jahr für Jahr 300.000 und mehr Besucher in die City gelockt. Nach dem Liborifest ist das Frühlingsfest zum größten Volksfest der Stadt aufgestiegen. Kein Wunder, dass viele Städte Paderborn um dieses Frühlingsfest beneiden, so die Werbegemeinschaft.