Früherer Rektor Alfons Kohstall verstorben

Kohstall, der als Erbauer des Goerdeler gilt, war 1967 vom Rat mit damals 35 Jahren zum Leiter eines neuen, ­koedukativen Gymnasiums in Paderborn gewählt worden. Das Gymnasium begann im September 1967 mit zwei fünften Klassen (48 Jungen, 11 Mädchen) in zwei Pavillons bei der St.-Georg-Volksschule an der Erzbergerstraße mit dem Unterricht. Zum zweiten Schuljahr 1968/69 gab es bereits über 120 Neuanmeldungen, für die dort nicht mehr ausreichend Platz war. Da der Neubau noch auf sich warten ließ, zog das Gymnasium aus Platzgründen in die Lutherschule. Der Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde wurde ebenfalls genutzt.

Im August 1971 wurde der erste Bauabschnitt des „Städtischen Neusprachlichen Gymnasiums für Jungen und Mädchen i.E.“ – so zunächst der offizielle Name (im Volksmund „Kohstalleum“ genannt) – bezogen. Zum Jahresende 1972 erhielt die Schule den Namen Goerdeler-Gymnasium. 1975 wurden der Verwaltungsbereich, Kunst- und Musikräume sowie die Aula fertiggestellt – alles unter Kohstalls Regie.

Er habe sich stets mit Empathie um das Wohl des Kollegiums und der Schüler gekümmert, erinnern sich ehemalige Wegbegleiter an ihn. Als Schulleiter und Pädagoge habe bei ihm der einzelne Mensch immer im Mittelpunkt gestanden. Dadurch habe er natürliche Autorität gewonnen, ohne autoritär zu sein. Ihm sei sehr am Gemeinschaftsgefühl der großen „Goerdeler-Familie“ gelegen gewesen. 1993 ging er in den Ruhestand. 28 Jahre später ist der Oberstudiendirektor a.D. nun verstorben.

Die Beisetzung findet am Donnerstag, 25. November, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Wewer statt.