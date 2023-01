Frühjahrsputz in der Paderborner Natur

Zwölf Paderborner, darunter Läufer, Unternehmer und Naturliebhaber, sammelten an Neujahr an und um die Fischteiche Müll aus der Natur auf. In zwei Stunden kamen zwölf halbvolle Säcke zusammen. Diese bestanden überwiegend aus Plastikmüll, Flaschen und Snackverpackungen.

An den Fischteichen Paderborn unternahmen Ehrenamtliche einen Frühjahrsputz in der Natur.

Dabei lag an den Straßen am meisten Müll, da viele Autofahrer aus Bequemlichkeit sich dem Müll aus dem Fenster entledigen. Hier fiel auch auf, dass es dabei vermehrt um Verpackungsmaterial von Snacks und Süßigkeiten ging, aber auch Energy-Drink-Dosen und Kaffeebecher to go fanden die Freiwilligen zuhauf. Auch skurriler Müll wie ein metallener Wäscheständer, ein Fahrradrahmen, ein defekter Roller und ein etwa acht Meter langer Plastikschlauch wurden gefunden.

Das Schlimmste seien aber, so Organisator Markus Buthe, Plastikflaschen. Diese seien einfach überall zu finden gewesen. Im Lauf der Jahre platzten solche Flaschen witterungsbedingt in mehrere Teile, verteilen sich großflächig und Tiere schlucken die Teile und verenden.

Ungefähr 75Prozent des Mülls war laut Buthe Plastik, was sich auch mit den offiziellen Zahlen des NABU Deutschland decke. Dabei braucht Plastikmüll im günstigsten Fall zwischen 50 und 100 Jahre (Tetrapack) und bis zu 6000 Jahre oder mehr (Styropor), um zu verrotten.

Am meisten finden sich Plastiktüten/Folien (100 bis 500 Jahre) und Plastikflaschen (450 bis 5000 Jahre).

Insgesamt hätten alle Beteiligten viel Spaß bei der Aktion gehabt und seien bei Wiederholungen gerne wieder mit dabei. Auffällig viele Spaziergänger und Läufer seien den Sammlern mit „Daumen hoch“ begegnet oder hätten diese mit lobenden Worten angesprochen. Weitere Anfragen für andere Stadtteile kamen schon vor Neujahr auf Markus Buthe zu, der dem ASP für die Bereitstellung der Arbeitsmaterialien dankt.