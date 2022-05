Frühlingsfest: Paderborn erlebt sein grünes Wunder mit „Josh.“

„Sie hieß Cordula Grün. Ich hab sie tanzen geseh'n“ heißt es im Sommerhit und Partykracher von Johannes Sumpich (36) alias „Josh.“. Als der sympathische Wiener am Samstagabend in Paderborn auf der Bühne des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES die ersten Töne des Ohrwurms anstimmte, sah er nicht nur „Cordula“ tanzen: Hier tanzten alle mit.

Und das waren eine Menge: Mehr als 10.000 Menschen zählten die Ordnungskräfte an den Zugängen mit Handzählern. Darunter war auch ein ARD-Kamerateam, das für das Boulevardmagazin „Brisant“ den Auftritt von Josh. beim Paderborner Frühlingsfest filmen sollte. Zu sehen sein soll der Beitrag in den nächsten Sendungen, wahrscheinlich in der nächsten Woche, hieß es.