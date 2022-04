Fundierte Einblicke in viele Berufsfelder

Paderborn

Die vier Rotary-Clubs aus Paderborn, die Agentur für Arbeit und die Universität laden am Samstag, 7. Mai, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zum Berufsinformationstag auf den Campus an der Warburger Straße ein. Veranstalter und gastgebende Universität freuen sich auf viele Besucher und bieten spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder.