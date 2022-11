Fünf der landesbesten Azubis kommen aus dem Kreis Paderborn

Ehrung in Wuppertal

Wuppertal/Paderborn

Fünf der 241 Auszubildenden aus den Bezirken der 16 Industrie- und Handelskammern (IHK) in Nordrhein-Westfalen, die nun bei der Landesbestenehrung 2022 in der Stadthalle Wuppertal ausgezeichnet worden sind, haben ihre Ausbildung in Betrieben im Kreis Paderborn absolviert.