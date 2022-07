Wieder "Libori im Beutel“ für die Paderborner Generation 65+

Am Mittwoch, 27. Juli, werden auf dem Plaza Europa (Schulhof Gymnasium Theodorianum) von 13 Uhr an die Beuteltaschen zum Kauf angeboten. Zielgruppe ist die ältere Generation.

Speziell für sie beinhaltet der Beutel ausgesuchte liboritypischen Überraschungen zu einem Preis von 5 Euro. Die Abteilung Rund um Alter des Sozialamtes der Stadt Paderborn hält an diesem Tag außerdem Broschüren mit vielen wichtigen Informationen und Themen für die ältere Generation bereit und steht Interessierten an diesem Nachmittag für Fragen zur Verfügung.

Für die Generation 65+ führt der Verein Paderborner Amateurtheater ebenfalls am Mittwoch, 27. Juli, um 15 Uhr eine Sondervorstellung in Kooperation mit der Abteilung Rund ums Alter in der Aula des Gymnasiums Theodorianum auf. Gezeigt wird die Komödie „Wer steht‘s die Wahrheit spricht“ von Eugen Labichè. Karten zu einem ermäßigten Preis von 8 Euro sind ab sofort im Ticket-Center am Marienplatz erhältlich. Die Komödie in einem Akt dauert etwa eine Stunde.