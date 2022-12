Für über 10 Millionen Euro: Uni Paderborn erhält neues Parkhaus

Parken an der Uni soll in Zukunft leichter werden: Auf dem Campus-Gelände soll ein neues Parkhaus entstehen. Auf sieben Geschossen stehen zukünftig 630 Stellplätze zur Verfügung. Fertig sein soll es schon zum Wintersemester 2023/2024. Auch Plätze für Fahrräder sind vorgesehen.

Die Vorarbeiten haben bereits begonnen: Entstehen soll das Parkhaus auf einer ehemaligen Parkfläche an der Kreuzung Warburger Straße / Südring.

Während um das geplante Parkhaus am neuen Paderborner Hauptbahnhof, den Mobilitätshub, monatelang über Kosten und die künstlerische Gestaltung diskutiert und gestritten wurde, haben auf dem Teilstück an der Warburger Straße / Südring bereits ohne große Ankündigung die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Das Bauschild präsentiert in einer Visualisierung einen markanten, vielleicht schon wuchtigen Bau.