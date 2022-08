Fusionspläne bei Paderborner Unternehmen„ Universal Transport“

Integration in Gruber Logistics – Ziel: neuer europäischer Marktführer

Paderborn/Bozen

In der Schwerlastlogistik kündigt sich das Zusammengehen zweier Branchengrößen an. Das Paderborner Unternehmen Universal Transport (643 Mitarbeiter/172 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2020) soll in den italienischen Wettbewerber Gruber Logistics (1200 Mitarbeiter/ 420 Millionen Umsatz) integriert werden.