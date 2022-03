Fuß in Autotür eingeklemmt: Rettungseinsatz in Paderborner Tiefgarage

Außergewöhnlicher Rettungseinsatz für die Paderborner Feuerwehr am Mittwochabend: In einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses befreite sie eine Frau, deren Fuß in der Fahrertür eines Autos eingeklemmt war.

Feuerwehr hilft am Mittwochabend an der Leonardstraße – Frau leicht verletzt

Die Feuerwehr wurde gegen 22 Uhr zur Hilfe gerufen. An der Leonardstraße habe ein Auto in einer abschüssigen Tiefgaragenzufahrt mit der linken Fahrzeugseite an einer Betonwand gestanden, berichtet Andre Lorang von der Feuerwehr Paderborn. Ein Fuß der Frau, die sich im Fahrzeug befand, war in der leicht geöffneten Fahrertür eingeklemmt.

Zunächst sicherten Feuerwehrleute das Auto gegen weitere Bewegung, die Frau wurde dann medizinisch versorgt. Lorang: „Um eine schonende Patientenbefreiung durchführen zu können, wurde der Pkw mittels Winde des Hilfeleistungslöschfahrzeugs ein Stück der Tiefgaragenzufahrt heraufgezogen.“ Die leicht verletzte Frau wurde in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.