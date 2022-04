Fußgängerin in Paderborn angefahren und beleidigt

Ein Radfahrer ist am vergangenen Freitag am Heierswall in Paderborn mit einer Fußgängerin kollidiert und vom Unfallort geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau vom Radfahrer zudem mehrfach beleidigt.

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, war die 25-jährige Fußgängerin gegen 11 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen auf dem rechten Fuß- und Radweg am Heierswall in Richtung Paderwall unterwegs. Vor der Schwimmoper kam ein Radfahrer von vorn und fuhr die Fußgängerin an. Der Radler stürzte in eine Hecke. Er stand wieder auf und beleidigte die leicht verletzte Fußgängerin mehrfach. Laut Polizei stieg der Radfahrer auf sein Rad und fuhr unter weiteren Beleidigungen in Richtung Heierstor davon.

Der Radfahrer soll 45 bis 55 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Der Mann sah südosteuropäisch aus und hatte kurze, dunkle, teils graue Haare. Das Fahrrad hatte einen Fahrradkorb und der Mann führte eine weiße Stofftasche mit.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum gesuchten Radfahrer nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.