Fußgängerin in Schloß Neuhaus beim Abbiegen angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag in Paderborn-Schloß Neuhaus von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr auf dem Fußgängerüberweg Bielefelder Straße/Ecke Hatzfelder Straße, wie die Polizei am Freitag weiter berichtete.

Ein 67-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Residenzstraße. An der Einmündung Hatzfelder Straße bog er bei Grün nach links in die Hatzfelder Straße ein. Dabei kollidierte er mit einer 64-jährigen Fußgängerin, die ihr Elektrofahrrad bei Grün auf dem Fußgängerüberweg stadtauswärts über die Hatzfelder Straße schob.

Die Frau stürzte und schlug mit ihrem Kopf auf. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Autofahrer gab am Unfallort an, von der tief stehenden Sonnen geblendet worden zu sein.