Fußgängerin und Rennradfahrer in Paderborn-Dahl schwer verletzt

Unfall am Sonntagnachmittag

Paderborn

Bei der Kollision zwischen einem Rennradfahrer und einer Spaziergängerin in der Dahler Feldflur haben beide Beteiligte am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Das berichtet die Paderborn Polizei am Montagvormittag.

