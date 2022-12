Fußgängerinnen in Salzkotten und Paderborn angefahren

Am Freitagmorgen sind in Salzkotten und in Paderborn Fußgängerinnen auf Überwegen von jungen Autofahrerinnen angefahren und verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

In Salzkotten war eine 19-jährige Audi-A3-Fahrerin gegen 7 Uhr auf der Wewelsburger Straße stadtauswärts unterwegs. Am Fußgängerüberweg, kurz vor der Straße In der Vielen, achtete sie den weiteren Polizeiangaben zufolge nicht auf eine Fußgängerin, die den Zebrastreifen vom Moorweg in Richtung In den Vielen überquerte, und erfasste die 39-Jährige mit dem Audi. Das Unfallopfer zog sich leichte Verletzungen zu und war in der Lage, selbstständig ein Krankenhaus zur Behandlung aufzusuchen.

Wenig später, gegen 7.20 Uhr, befuhr eine 21-jährige Frau mit einem Renault Twingo den Fürstenweg in Paderborn stadtauswärts. An der Einmündung zum Rolandsweg bog sie nach rechts ab. Dabei kollidierte die Renault-Fahrerin mit einer 27-jährigen Fußgängerin, die auf dem Gehweg am Fürstenweg stadteinwärts ging und laut Polizei bei Grün die Fußgängerfurt nutzte. Die Fußgängerin fiel auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Der Autofahrer leistete dem verletzten Unfallopfer Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen kam die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.