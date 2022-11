Galeria-Pleite: Diese Häuser möchte der Investor aus Detmold übernehmen

Markus Schön will 47 der 131 Warenhäuser weiterführen – auch ein Haus in OWL

Was wird aus der angeschlagenen Warenhauskette? Der Kaufhof in Paderborn gehört zu den Häusern, für die sich ein Investor aus Paderborn interessiert.

Das hat der Pressesprecher von Geiwitz, Patrick Hacker, jetzt auf Anfrage mitgeteilt. Bei dem Gespräch geht es um Schöns Offerte, 47 der 131 Kaufhäuser übernehmen und weiterführen zu wollen – darunter in OWL auch den Kaufhof in Paderborn, nicht aber das Karstadt-Haus in Bielefeld.

Welche Häuser der insolventen Warenhauskette geschlossen werden, stehe heute noch nicht fest, so Hacker. Man gehe aber zeitnah in Gespräche mit den Vermietern. „Hier geht es neben der Miete selbst auch um weitere Fragen wie etwa Flächennutzung, energetische Sanierungen, Modernisierungs- und Baumaßnahmen.“ Davon hänge auch ab, ob ein Standort erhalten bleiben kann.

Der Detmolder Unternehmer und Vermögensverwalter Markus Schön würde durch die Übernahme von 47 Kaufhäusern nach eigenen Angaben rund 5500 Arbeitsplätze erhalten können.

Unternehmer und Investor Markus Schön aus Detmold. Foto: Schön

Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist wieder einmal in Schieflage geraten und versucht nun, mit einer Insolvenz in Eigenregie, die wirtschaftliche Lage in den Griff zu bekommen. Allerdings erklärte Insolvenzverwalter Geiwitz kürzlich, das ein Drittel der Kaufhäuser geschlossen werden muss.

Der Städtetag NRW hatte vergangene Woche bei der Sanierung des angeschlagenen Warenhauskonzerns den Erhalt möglichst vieler Standorte und Arbeitsplätze gefordert. „Die großen Kaufhäuser ziehen nach wie vor viele Menschen in die Innenstädte und Stadteilzentren“, hatte der Vorsitzende des Städtetages NRW, der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), erklärt.

Die Wunschliste des Detmolder Unternehmers

Laut ntv.de stehen folgende Häuser aus der Wunschliste des Detmolder Unternehmers: Aachen, Aschaffenburg, Augsburg, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bamberg, Bayreuth, Bremen, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Düren, Erfurt, Erlangen, Esslingen, Euskirchen, Freiburg, Fulda, Gießen, Goslar, Göttingen, Halle, Heidelberg, Kempten, Konstanz, Landshut, Leonberg, Leverkusen, Limburg an der Lahn, Lörrach, Lüneburg, Magdeburg, Memmingen, Neuss, Offenburg, Oldenburg, Paderborn, Regensburg, Rosenheim, Schweinfurt, Siegburg, Siegen, Singen, Speyer, Sulzbach und Wismar.