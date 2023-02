Galloway-Rinder grasen künftig an der Pader 

Beweidungsprojekt am Padersteinweg startet bald

Paderborn

Auf die frisch eingezäunte Wiese am Padersteinweg in Paderborn sollen Galloway-Rinder ziehen. Diese helfen beim Naturschutz, so der Plan von Marcus Röder (Extensivflächenmeister vom Amt für Umweltschutz- und Grünflächen).