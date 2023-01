Garage 33 startet neues Förderprogramm für talentierte Studierende und Wissenschaftler

Das Workshop- und Event-Programm der Garage 33 geht in die dritte Runde. Das dreimonatige Programm, das durch das Gründungszentrum der Universität Paderborn, initiiert wird, richtet sich an motivierte und engagierte Studierende aller Fachrichtungen, die sich neben dem Studium qualifizieren und vernetzen wollen – unabhängig vom Schwerpunkt der Stärken und Talente.

Ziel ist es, die Teilnehmer bei ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung zu unterstützen und herauszufinden, was die berufliche Zukunft für sie bereithält. In dem Programm sollen die jungen Talente eine intensive Förderung und Begleitung durch Trainer, Coaches und das Garage 33-Team erhalten. Innerhalb von drei Monaten stehen insgesamt sieben Programmpunkte auf dem Plan. Mit der „Kick-off Veranstaltung“ am 13. April wird das Top Talent-Programm eröffnet.

Am 20. und 21. April geht es mit der „Ideation Challenge“ weiter. Sie bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen aus dem Studium praktisch anzuwenden und die eigenen Stärken auszubauen. Mit Innovationsmethoden sollen hierbei in interdisziplinären Teams eigene Ideen entwickelt werden. Am 11. Mai schließt das erste „Social Event“ an, bei dem sich die Studierenden mit erfolgreichen Unternehmern aus dem Umfeld der Garage 33 vernetzen können.

"Personality Bootcamp" am 29. und 30. Juni

Bei der „Start-up Challenge“ am 31. Mai arbeiten die Teilnehmer an Start-up Challenges und vernetzen sich mit Gründungsteams aus der Garage 33. Am 22. Juni findet ein weiteres „Social Event“ statt. Im zweitägigen „Personality Bootcamp“ am 29. und 30. Juni steht die persönliche Weiterentwicklung der Talente im Vordergrund, die gemeinsam mit den Experten herauskristallisiert und strategisch ausgebaut werden sollen. Den letzten Programmpunkt bildet die Abschlussveranstaltung am 6. Juli mit der Verleihung des „Top Talent Zertifikats“.

„Das Top Talent-Programm hat mir die Türen geöffnet, von denen ich nicht wusste, dass sie für mich existieren. Als Highlight ermöglichte mir das Programm den Eintritt in die Start-up Szene, sodass ich mittlerweile fester Bestandteil von Ufundi bin“, erklärt Martin Wiebe, Teilnehmer des Top Talent-Programms 2022 und Vertriebsmitarbeiter bei dem Start-up. Ufundi ist ein sogenanntes „Social Start-up“, welches Straßenkünstler aus Entwicklungs- und Schwellenländern eine Plattform für ihre handgemalten Bilder, ihre individuellen Geschichten und ihre jeweilige Kultur bietet. Ein Teil der Gewinne aus den Kunstverkäufen wird zurück in das jeweilige Land der Künstlerin oder des Künstlers an Bildungsprojekte gespendet.

Start ist am 13. April. Bewerbungen sind bis zum 26. Februar möglich unter: https://www.tecup.de/top-talents/. Das Programm richtet sich an Studierende der Universität Paderborn, der FH Bielefeld sowie der TH OWL.