Gefährlicher Leichtsinn: Stein trifft Auto auf B64

Das ist der Alptraum vieler Autofahrer: Eine Toyotafahrerin ist auf der B64 in Paderborn am Donnerstagnachmittag (9. Februar) von einer Brücke aus vermutlich mit einem Stein beworfen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 46-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 15.40 Uhr mit einem Toyota von der B1 kommend in Richtung der Abfahrt zum George-Marschall-Ring unterwegs. Auf der davor liegenden Fußgängerbrücke „Auf der Lieth“ sah sie drei Jugendliche. Zwei schauten in Richtung B1, eine Person in Richtung George-Marschall-Ring.

Als die Frau die Brücke passierte, nahm sie einen lauten Knall wahr. Nachdem sie den Toyota schließlich in der Friedrich-List-Straße abgestellt hatte, entdeckte sie eine Beschädigung auf ihrer Windschutzscheibe. Diese könnte von einem Stein kommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 900 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich über die Rufnummer 05251/3060 zu melden.

In der Vergangenheit hatten Unbekannte bereits häufiger Gegenstände von dieser Brücke auf die Fahrbahn geworfen.