Geh- und Radwegbrücke an der Ottilienquelle in Paderborn fertiggestellt

Die Bauabnahme und Verkehrsfreigabe für die Geh- und Radwegbrücke über die Pader zwischen der Hans-Humpert-Straße und der Ottilienquelle hat am 1. Februar stattgefunden. Die Brücke ist nun als Verbindungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem Padersteinweg und dem Inselbadstadion wieder freigegeben, teilte die Stadt Paderborn am Donnerstag mit.

Das neue Brückenbauwerk sei mit einer Stützweite von 15 Metern als Stahl-Verbund-Konstruktion umgesetzt worden. Die Unterbauten wurden laut Stadt in Stahlbetonbauweise mit 80 Zentimeter dicken Fundamenten hergestellt. Ein Leerrohrsystem für Versorgungsleitungen wurde den weiteren Angaben zufolge im Zuge des Stahlbaus berücksichtigt. Auch sei ein Steuerkabel für den Stadt-Entwässerungsbetrieb (STEB) sowie ein Beleuchtungskabel verlegt worden. Kleinere Restarbeiten, wie der Anstrich des Geländers, sollen in Kürze erfolgen.

Das Bauwerk wurde 1959/1960 vom Technischen Hilfswerk als Stahl-/Holzkonstruktion auf Fundamenten an den Ufern und im Flusslauf angeordneten Holzrammpfählen ursprünglich als Provisorium errichtet. Im Zuge der Brückenprüfungen wurden größere Schädigungen an Holzbohlen und starke Korrosion an den Stahlträgern und Verbindungsmitteln festgestellt, die die gesamte tragende Konstruktion betrafen. Die Schäden waren so umfangreich, dass nach Angaben der Stadt Paderborn ein Ersatzneubau der Brücke wirtschaftlicher war, als diese aufwendig zu sanieren.

Die Brückenbauarbeiten zum Ersatzneubau hatten im Juli 2022 begonnen. Für den Ersatzneubau der Rad- und Fußwegbrücke über die Pader wurde bei der Bezirksregierung ein Förderantrag gestellt. Gemäß dieses Förderantrages folgt der Endausbau zusammen mit dem Padersteinweg.