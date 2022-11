Bessere Geh- und Radwege will die Stadt Paderborn den Bürgern bieten und fängt jetzt damit an. In den kommenden zwei Jahren sollen besonders stark genutzte und vor allem besonders sanierungsreife Flächen überarbeitet werden. Die Prioritätenliste ist im Mobilitätsausschuss vorgestellt worden.

In den kommenden Jahren will die Stadt Paderborn besonders schlechte Geh- und Radwege sanieren.

Die AfD kritisierte am Beispiel des Dr.-Auffenberg-Wegs, dass die Maßnahmen verfrüht seien. Der Weg sei noch gut, meinte Ratsmitglied Alexander Lex.

Im Jahr 2021 hatte die Stadt Paderborn eine Befahrung der Geh- und Radwege vornehmen lassen. Zwei speziell ausgerüstete Fahrzeuge, ein Quad sowie ein Auto mit jeweils einer 360-Grad-Kamera, waren durch die Paderborner Kernstadt sowie durch die Ortsteile gefahren, um jeden einzelnen Meter der Geh- und Radwege optisch zu erfassen. Anschließend wurde das Material ausgewertet und kategorisiert.

Neben Rissen und Unebenheiten wurden auch Ausbrüche, offene Fugen sowie Unebenheiten identifiziert. Aus den Schadensbildern wurden Noten ermittelt, woraus wiederum eine Prioritätenliste erarbeitet wurde. Margit Hoischen, Leiterin des städtischen Straßen- und Brückenbauamtes, erläuterte in der Sitzung, dass in den kommenden zwei Jahren die Abschnitte in den Fokus genommen werden sollen, die die schlechtesten Zustandsnoten (4,7 bis 5) erhalten haben.

Dazu gehören im Jahr 2023 laut Liste der Dr.-Auffenberg-Weg (vom Greiteler Weg bis zum Hans-Sandhage-Weg), der Gehweg an der Hermann-Kirchhoff-Straße (von der Hermann-Kirchhoff-Straße bis Brandenburger Weg stadtauswärts), die Bielefelder Straße (zwischen Dubelohstraße und Thunemühle stadtauswärts), An der Talle (vom Schwabenweg bis Dr.-Rörig-Damm stadtauswärts), An der Talle (vom Angelnweg bis Mecklenburger Weg stadtauswärts) sowie Dubelohgraben (von Dubelohstraße bis Marienloher Straße).

Im Jahr 2024 sollen dann folgen: Herbert-Schwiete-Ring (von Benhauser Straße bis Dörener Weg stadteinwärts), Herbert-Schwiete-Ring (von Benhauser Straße bis Im Dörener Feld stadtauswärts), Georg-Lucas-Weg (von Sander-Bruch-Straße bis Am Kanal in beide Richtungen), An den Fischteichen (von Rochusweg bis Hudeweg in beide Richtungen), Heinz-Nixdorf-Ring (von Goerdelerstraße bis Elsener Straße stadtauswärts) sowie Pader-Alme-Überleitung (von Verner Straße bis Pader-Alme in beide Richtungen).

Zweifel an der Benotung

Florian Rittmeier von den Grünen betonte, dass eine abschließende Beurteilung der Einzelmaßnahmen noch diskutiert werden müsse. Einige Benotungen seien nicht nachvollziehbar. Dass zum Beispiel die Gehwege an der Benhauser Straße Bestnoten erhalten hätten, sei angesichts der vorhandenen Schäden nicht nachvollziehbar.

Auch AfD-Ratsherr Alexander Lex meinte mit Blick auf den Dr.-Auffenberg-Weg, dass der Weg zwar Flicken aufweise, aber grundsätzlich noch in einem „angenehmen Zustand“. Er sehe keine Sanierungsnotwendigkeit, hier werde wegen eines kleinen Schadensbildes, so Lex, hoher Sanierungsaufwand betrieben. Seiner Meinung nach halte der Weg noch zehn Jahre.

Amtsleiterin Margit Hoischen widersprach dem AfD-Mann. Die Fotos täuschten, erklärte sie. Sie kündigte zudem an, dass die geplanten Maßnahmen bereits mit den weiteren Fachbereichen abgestimmt würden. Auch die Versorgungsunternehmen wie Gas, Wasser, Telekom würden informiert. Sollten in den kommenden zwei Jahren alle genannten Maßnahmen abgeschlossen sein, befänden sich bereits 60 weitere Projekte in der Prioritätenliste, die ab 2025 und den Folgejahren in Angriff genommen werden sollen. Wie hoch die Kosten sind, ist derzeit noch unklar. Fest steht allerdings, dass jede Maßnahme im Ausschuss vorgestellt werden soll.