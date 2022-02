Geldautomat in Paderborn-Sennelager am Montag gesprengt

Im Kreis Paderborn ist am Montag erneut ein Geldautomat gesprengt worden – nur drei Tage nach der Tat in Borchen: Um 2.57 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der einen lauten Knall gehört hatte. Betroffen war ein alleinstehender Geldautomat der Volksbank in Paderborn-Sennelager. Die Täter sind auf der Flucht, wie die Polizei am Morgen berichtete. Auch in Bruchmühlen wurde in derselben Nacht ein Geldautomat gesprengt.

Am Montagmorgen wird der gesprengte Volksbank-Geldautomate in Paderborn-Sennelager untersucht.

Der Geldautomat in Form einer Rotunde befindet auf dem Rewe-Parkplatz direkt neben der ehemaligen Volksbank-SB-Filiale an der Bielefelder Straße. Der Parkplatz ist gesperrt worden (Stand 8.30 Uhr). Ob und wieviel Geld erbeutet wurde, steht noch nicht fest. "Der neue Geldautomat erfüllt die Sicherheitsempfehlungen, die das Landeskriminalamt NRW aufgrund der vermehrten (Spreng-)Angriffe auf Geldautomaten herausgegeben hat", hatte die Volksbank OWL zur Eröffnung im Juni 2021 mitgeteilt.

Trümmerteile verteilten sich am Montag in einem weiten Umfeld in alle Richtungen. Eine Tür samt Rahmen des gesprengten kleinen Automaten-Gebäudes flog rund 50 Meter weit und landete vor einem Kleinwagen. Nachbarn berichteten dem WESTFALEN-BLATT, dass sie nach dem Knall aus dem Fenster guckten, aber nichts mehr sahen. Sie hörten nur noch die quietschenden Reifen des Fluchtautos.

Erst am Freitag war gegen 3.30 Uhr eine Sparkassen-Filiale in Nordborchen gesprengt worden. Das war der 39. Fall in NRW allein in diesem Jahr.

Auch in Borchen hatten Zeugen drei dunkel gekleidete Männer beobachtet, die in einem hochmotorisierten RS6 Kombi Richtung A33 flüchteten.

Eine Tür samt Rahmen des gesprengten Gebäudes liegt in einiger Entfernung auf dem Boden – von einem Mini gestoppt. Foto: Ingo Schmitz

Der Tathergang in Sennelager passt offensichtlich erneut zu einer Reihe ähnlicher Fälle, bei denen professionelle Banden versuchen, Geldautomaten in der Nähe von Autobahnen zu sprengen.

Die betroffene Sparkassen-Filiale in Bruchmühlen befindet sich auf der niedersächsischen Seite des kleines Dorfes, das zu einem Teil zu Rödinghausen (Kreis Herford) und zum anderen Teil zur Stadt Melle (Landkreis Osnabrück gehört. Das Sparkassen-Gebäude soll durch die Detonation verwüstet worden sein.

Bis Freitag lag der letzte Fall im Kreis Paderborn bereits einige Jahre zurück. In Bad Lippspringe hatten Täter am 5. Dezember 2017 den Automaten einer SB-Filiale der Deutschen Bank mit einem Gasgemisch gesprengt. DNA-Spuren an Gasflaschen überführten einen damals 53-jährigen Niederländer. Das Landgericht Paderborn verurteilte ihn zwei Jahre später wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen schweren Diebstahls zu drei Jahren Haft.