Gelungenes Ukrainefest beim DRK Paderborn

Paderborn

Zahlreiche Besucher folgten am vergangenen Samstag bei bestem Wetter der Einladung des DRK Kreisverbandes Paderborn zu seinem ersten internationalen Begegnungsfest an der Neuhäuser Straße in Paderborn. Wie die blau-gelb gehaltene Dekoration bereits erahnen ließ, drehte sich in diesem Jahr alles um das Schwerpunktland Ukraine.