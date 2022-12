Gemeinsames Backen gibt Hoffnung, wo keine mehr ist

Wenn der verlockende Duft von Plätzchen einer Küche erfüllt, fühlt sich Denise Ebers zurückversetzt in die Elternküche auf der Onkologie-Station im Kinderkrankenhaus Bethel. Ihre damals dreijährigeTochter Amalija war traurig, dass sie nichts essen konnte, half aber trotzdem mit. Das kleine Mädchen aus Paderborn war unheilbar an Krebs erkrankt und ist inzwischen verstorben.

Alle Eltern, die in der Elternküche der Onkologie-Station des Kinderklinikums Bethel mit ihren Kindern backen und kochen, kennen die Situation, in der sich Denise Ebers damals befand. Viele von ihnen kennen auch die Hoffnung, dass das Leid ihrer Kinder, bei denen der Krebs austherapiert ist, enden möge. Denn es gibt keine Hoffnung auf ein Überleben.

Denise Ebers aus Paderborn hat genau das erlebt und sagt: „Ich weiß nicht, was ich ohne den Verein HandanHand getan hätte.“ Seit 26 Jahren steht der Verein „HandanHand – Elterinitiative krebskranker Kinder Ostwestfalen-Lippe", Familien zur Seite, die mit der Krebsdiagnose ihrer Kinder leben müssen. Alle Ehrenamtlichen sind oder waren selbst betroffen.

Einer von ihnen ist der Vereinsvorsitzende Andreas Tilly. „Als mein 2007 verstorbener Sohn an Krebs erkrankte, habe ich festgestellt, wie gut es tut, sich am Krankenbett mit anderen Erwachsenen auszutauschen“, erzählt Tilly. Den 57-jährigen Glasermeister ließ diese Erfahrung nicht mehr los, und er engagiert sich seit 2000 als Vorstandsvorsitzender, ebenso wie die anderen Vorstandsmitglieder: Dietlef Wiedey, Monika Cziomer, Vincenza Polloschek und Cornelia Reicherseder.

HandanHand

bittet um Spenden Foto: Corona hat „HandanHand – Elterninitiative krebskranker Kinder OWL“ nicht nur wegen des Lock-Down geschadet. Auch die Spendeneingänge gingen besorgniserregend zurück. „Wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir finanziell unterstützt werden“, sagt Tilly und setzt darauf, dass die Arbeit des Vereins in den vergangenen 26 Jahren überzeugt. Der Verein benötige rund 50.000 Euro, um den bisherigen Umfang der Unterstützung aufrecht zu halten. Infos zum Verein unter www.handanhand.de. ...

„Die medizinische Versorgung war und ist vielfach hervorragend. Aber es gibt Defizite beim Drumherum“, erklärt Tilly. Zwei ganz wichtige Ziele habe „HandanHand“ in Zusammenarbeit mit der Onkologie im Kinderkrankenhaus Bethel verwirklicht: Die Einrichtung der Elternküche, die ein gemeinsames Freitagskochen anbietet, ein angeschlossenes Elterncafè am Mittwoch sowie Ergotherapeuten, für die inzwischen feste Stellen eingerichtet wurden.

Eine, die von „HandanHand“ unterstützt wurde, ist die 34-jährige Denise Ebers. Die Paderborner Bäckereifachverkäuferin musste sich nicht nur mit der niederschmetternden Diagnose ihrer damals dreijährigen Tochter Amalija auseinandersetzen, sondern auch damit, dass sie von jetzt auf gleich praktisch mittellos war. Mehrfache Operationen und 31 Bestrahlungen, denen Amalija sich unterziehen musste, machten es nötig, dass Denise Ebers für ihr Kind da war. Entgegen der Prognose der Ärzte hielt die Kleine drei Jahre lang durch, bis sie starb. Für ihre finanzielle Absicherung habe sich in dieser Zeit niemand zuständig gefühlt, berichtet Denise Ebers, denn eigentlich hätte sie ja arbeiten können.

„Nach der Diagnose hat ein halbes Jahr lang alles gestockt. Erst dann wurde Hartz vier bewilligt“, erzählt Denise Ebers. In der Zeit gab zudem das alte Auto den Geist auf. Öffentliche Verkehrsmittel durfte sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht benutzen und Taxifahrten wurden nicht von der Krankenkasse übernommen, sobald Denise Ebers allein unterwegs war, weil sie beispielsweise Sachen von zuhause holen musste.

Dazu kam ihre Sorge wegen Amalijas Probleme beim Essen. „Amalija hatte offene Schleimhäute und konnte überhaupt nichts schmecken“, erinnert sich Denise Ebers. Umso glücklicher war ihre Mutter, als sie beobachtete, wie konzentriert die Kleine in der Elternküche beim Schnippeln half und sich dabei immer ein bisschen was in den Mund steckte.

„Anfangs war die Skepsis gegenüber der Elternküche enorm. Als aber gesehen wurde, welche positiven Effekte das gemeinsame Kochen hat, wurde die Nutzung ausgeweitet auf Kinder mit Diabetes und mit psychosomatischen Erkrankungen“, erzählt Tilly. Jetzt sei eine Küche auch fest in der Planung im neuen Gebäudekomplex integriert. 60.000 Euro hat der Verein für den Neubau gespendet. Damit die Küche weitergeführt werden könne, brauche es auch freiwillige Helfer und Helferinnen.

Wie Denise Ebers. Sie hilft inzwischen alle fünf Wochen in der Elternküche. Und sieht bei ihrem jüngsten Besuch etwas, das ihr erneut die Tränen in die Augen treibt: „Ein kleines Mädchen wie meine Amalija saß bei Mama auf dem Schoß und hat sich beim Gemeinschaftskochen eine Erdbeerschnitte in den Mund gesteckt und dann angefangen, richtig zu essen.“ Denn auch beim Backen der Weihnachtsplätzchen wird am Ende natürlich fast immer auch genascht.