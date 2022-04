Gemeinsames Konzert für den Frieden in der Paderborner Abdinghofkirche

In Zeiten des Krieges wollen die Künstlerinnen „ein Zeichen des Miteinanders, des Friedens und der Verbundenheit setzen und gleichzeitig Spenden zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge sammeln“, teilt die Kirchengemeinde mit. Es werde ein vielseitiges Programm geboten vom Barock bis zur Moderne. Auch soll die ukrainische Nationalhymne erklingen.

Dariia Lytvishko (26) stammt aus der Ukraine. 2014 begann sie, an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford zu studieren und befindet sich derzeit im Masterstudium. Sie ist als Musikerin in zwei Kirchengemeinden in Herford tätig. Die Konzertorganistin und Preisträgerin internationaler Orgelwettbewerbe, Olga Zhukova, hat in St. Petersburg und Lausanne Orgel studiert. Sie ist Kirchenmusikerin in Schönkirchen und studiert auch in Herford. Der Eintritt ist frei, in der Kirche gilt Maskenpflicht. Um Spenden zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge wird gebeten.