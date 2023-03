Equal Pay Day: Deutliche Lohnlücke im Kreis Paderborn

Bis zum 7. März haben Frauen in diesem Jahr umsonst gearbeitet – das bedeutet der Equal Pay Day. Der Tag weist damit auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt hin. Die Lohnlücke, also der Gender Pay Gap, bleibt bestehen.

„Die Lücke wird nach und nach kleiner“, aber es bleibt noch viel zu tun – so lautet das Fazit der Agentur für Arbeit Paderborn zum Equal Pay Day, der auf Dienstag, 7. März, fällt. Laut den Zahlen aus der Entgeltstatistik der Arbeitsagentur verdienen Männer im Kreis Paderborn im Schnitt 3465 Euro brutto, Frauen hingegen 3012 Euro. Die Differenz beträgt demnach etwa 13 Prozent. Für den Kreis Höxter lauten die Zahlen wie folgt: Etwa 3232 Euro brutto verdienen Männer, Frauen hingegen 2779 Euro. „Die Statistik vergleicht ausschließlich die Vergütung der Vollzeitbeschäftigten. Das oft angeführte Argument, Frauen würden ja auch öfters in Teilzeit arbeiten und damit natürlich weniger verdienen, greift hier also nicht“, sagt Simone Wils, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Paderborn.