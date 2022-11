Generalvikariat spendet 60 Computer für eine Schule in der Ukraine

Es hat sich ein weiterer Hilfstransport des Pastoralverbundes Paderborn NOW in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze aufgemacht. Das exakte Ziel ist die polnische Partnerstadt Przemysl, wo unter anderem auch 60 Computer, die das erzbischöfliche Generalvikariat gespendet hat, für eine Schule in der Ukraine abgegeben werden sollen.

Wie das Erzbistum mitteilt, wurde der von der Firma AD Elmar Krenz bereitgestellte Lkw am Montagnachmittag (21. November) von Pfarrer Stolz, Rolf Zubler, Verwaltungsleiter Lukas Huneke und Stefan Rehrmann von der IT-Abteilung des Erzbischöflichen Generalvikariats beladen. „Wir vom Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung so vieler Gruppen, Organisationen, Vereine und einzelner Personen, die diesen Hilfstransport zum wiederholten Male ermöglicht haben“, sagt Pfarrer Thomas Stolz.

Das Generalvikariat mit den Mitarbeitern der IT-Abteilung unter Leitung von Frank Siemen hat 60 Computer mit allen wichtigen Komponenten bereitgestellt, die private Ukrainehilfe hat weiteres Hilfsmaterial zugesteuert und die für eine ukrainische Schule gedachten Computer konfiguriert. Finanzielle Unterstützung für den Transport hat es auch vom Rotary Club Kaiserpfalz, der Heidekompanie im Paderborner Bürgerschützenverein und vielen privaten Spendern gegeben.

Trotz der vielen Wochen und Monate, die der Krieg in der Ukraine schon andauere und viele Menschen in Not und tiefes Leid gestoßen habe, reiße die großzügige Hilfe in der Gemeinde nicht ab. „Im Pastoralverbund-Paderborn-Nord-Ost-West konnten wir die St.-Laurentius-Kirche und das Pfarrheim für die ukrainische Gemeinde, die in unserer Stadt seit März dieses Jahres entstanden ist, den Menschen zur Verfügung stellen, damit sie hier eine Möglichkeit haben, Gottesdienste zu feiern, sich zu treffen und auszutauschen, gemeinsame Nachmittage zu gestalten und auch den vielen jungen Menschen ein Stück ‚Zuhause‘ zu geben“, sagt Stolz.

Ihor Tril, selbst aus der Ukraine kommend und Seelsorger im Pastoralverbund, betreut die vielen Menschen aus der Ukraine. Die Maspernkompanie des Bürgerschützenvereins hat einige Treffen der ukrainischen Gemeinde mitgetragen und organisiert. Die Kleiderkammer im Pastoralverbund in der Giersstraße unterstützt die Menschen mit warmer Kleidung. „Immer wieder kommen Menschen aus unserer Stadt auf uns zu und bieten unterschiedliche Hilfe an“, sagt Thomas Stolz, der sich am Dienstagmorgen mit Rolf Zubler auf die etwa 15 Stunden lange Fahrt gemacht hat.