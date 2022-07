Generationenwechsel bei den Nähmaschinenprofis in Paderborn

Paderborn

Im März feierten die Nähmaschinenprofis an der Rosenstraße in der Paderborner Innenstadt ihr 40-jähriges Bestehen. Nun markiert der Juli 2022 ein weiteres, bemerkenswertes Datum: In diesen Tagen hat Carina Schwarzkopf, Tochter des bisherigen Inhaber-Ehepaares Lothar und Elisabeth Habrock, den Faden aufgenommen und leitet die Geschicke des Unternehmens ab sofort als Inhaberin und Geschäftsführerin in zweiter Generation.

Von Daniela Lang