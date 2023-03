Generationswechsel an der Führungsspitze des Löschzugs Elsen

Mit 112 Alarmierungen war das Jahr 2022 für den Löschzug Elsen das bislang einsatzreichste Jahr in der Geschichte des Löschzugs. Durch die Umstellung auf das Alarmierungssystems Cobra 4 in der Leitstelle wurde der Löschzug Elsen unter anderem vermehrt zu Einsätzen in das Stadtgebiet geordert. Somit stieg die Zahl der Alarmierungen gegenüber dem Vorjahr um 62 Prozent.

Aber nicht nur die Einsatzzahlen sind gestiegen, auch die Mitgliederzahl in der Einsatzabteilung ist erneut gewachsen. So besteht der Löschzug Elsen aus insgesamt 86 Mitgliedern, davon sind 53 Kameraden und Kameradinnen in der Einsatzabteilung aktiv.

Insgesamt rückte der Löschzug Elsen im Berichtsjahr 61 Mal zu Bränden aus. Die weiteren Alarmierungen erfolgten aufgrund technischer Hilfeleistungen. Die Einsatzstunden addierten sich auf 1898. Im Durchschnitt konnten zwölf Feuerwehrmänner und -frauen zu den Einsätzen gemeldet werden. Die Versorgungseinheit wurde 2022 insgesamt fünfmal aufgrund größerer Schadenslagen und der Länge der Einsätze alarmiert.

„Nur durch das große Engagement aller Mitglieder konnten wir diese hohe Anzahl an Alarmierungen bewältigen“, bekräftigte Löschzugführer Michael Klöker in seiner Ansprache während der Jahreshauptversammlung. Aufgrund der großen Mitgliederzahl konnte die Versammlung jedoch erstmalig seit dem Bau des aktuellen Gerätehauses 1971 nicht in deren Räumen erfolgen, sondern fand in der Bürgerhalle Elsen statt. Das Gerätehaus ist mittlerweile zu klein geworden und erfüllt nicht mehr die aktuellen Vorschriften. In den nächsten Jahren soll für den Löschzug Elsen ein neues Gerätehaus geplant werden. „Ich fordere die Politik auf, sich bereits heute um ein geeignetes Grundstück für den Neubau zu bemühen“, sagte Klöker.

Michael Klöker und Gordon Sutton geben Führung ab

Es war die letzte Jahreshauptversammlung für Michael Klöker und seinen Stellvertreter Gordon Sutton im Amt der Löschzugführung. 2009 übernahm Michael Klöker die Führung im Löschzug Elsen. 14 Jahre später erinnert er sich an eine großartige Zeit, insbesondere an das 100-jährige Jubiläum des Löschzugs 2021: „Auch, wenn die Feier aufgrund der Pandemie nicht wie geplant stattfinden konnte, haben alle zu einem großartigen Fest beigetragen.“

Klöker, der vor Beginn der Veranstaltung von allen Kameraden und Kameradinnen samt Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn zu Hause feierlich abgeholt wurde, bedankte sich bei allen, die ihn in den vergangenen Jahren in dieser Position unterstützt haben. Insbesondere gilt der Dank seiner Familie, die oft aufgrund der Arbeit im Löschzug auf ihn verzichten musste. Nach Ende seiner Ansprache gab es minutenlangen Applaus.

2014 übernahm Gordon Sutton die Position des stellvertretenden Löschzugführers. Er freut sich darüber, wie sich der Löschzug Elsen in dieser Zeit entwickelt hat und dass alle Hand in Hand arbeiten. Insbesondere bedankte er sich bei Kersten Schumacher und Thomas Michelis, die ihn in den vergangenen Jahren bei seinen Aufgaben zum Thema Ausbildung und Gerätehaus unterstützt haben.

Nachdem im Dezember 2022 der Löschzug Elsen die neue Löschzugführung per Anhörung durch den Leiter der Feuerwehr Branddirektor Ludger Schmidt bestätigt hatte, ernannte dieser auf der Jahreshauptversammlung die neue Löschzugführung. Das neue Löschzugführungsteam besteht aus Kersten Schumacher, der an der Jahreshauptversammlung krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, Holger Malenke, Fabian Fahle und Stefan Grabitz. Er wünschte der neuen Löschzugführung alles Gute und bedankte sich bei Michael Klöker und Gordon Sutton für den jahrelangen unermüdlichen Einsatz. Beide bleiben im Löschzug Elsen weiterhin aktiv.

Handlungsbedarf in Sachen Gerätehaus

Auch Ludger Schmidt sei bewusst, dass das Gerätehaus in Elsen mittlerweile nicht mehr dem Brandschutzbedarfsplan entspricht und bitte hier in Hinblick auf die Gesamtwehr noch um Geduld. Man werde jedoch die Geschwindigkeit bei der Bearbeitung erhöhen und mit der Politik zusammenarbeiten. Ebenfalls sei ihm auch die Parkplatzsituation in Elsen bewusst. Aufgrund der engen Bebauung sind die Straßen oft recht eng zugeparkt, so dass eine Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge bei einer Alarmierung immer schwieriger wird. Diese Situation werde man in den nächsten Jahren besprechen.

Auch bei der Jugendfeuerwehr, die Ende 2022 aus 16 Jugendlichen bestand, gab es auf der Jahreshauptversammlung einen Wechsel. Timon Brockmeier wurde zum neuen Jugendfeuerwehrwart ernannt und tritt damit die Nachfolge von Fabian Fahle an, der in das Team der Löschzugführung gewechselt hat. Kay Servais, stellvertretender Jugendwart verlässt den Löschzug Elsen aufgrund eines Wohnortwechsels.

Ferner tritt Joachim Jäger von der Position des stellvertretenden Jugendwarts zurück. Nachdem Jäger 1973 in die Feuerwehr eingetreten war, verlässt er 50 Jahre später die aktive Einsatzabteilung und wechselt in die Ehrenabteilung. Seit Gründung der Jugendfeuerwehr 2001 war Jäger stellvertretender Jugendwart.

Zahlreiche Beförderungen

Auf der Jahreshauptversammlung wurden die Kameraden Jannis Dalziel, Simon Pfister, und Kai Schichel zum Feuerwehrmann und die Kameradinnen Sara Grabitz und Laura Riddle zur Feuerwehrfrau ernannt. Alle nahmen im vergangenen Jahr an der Truppmann- / Truppfrauausbildung nebst Sprechfunklehrgang teil.

Ebenfalls wurden die Kameraden Stefan Albrecht, Felix Bastian, Eric Grabitz, Maximilian Koch, Michael Riemer, Patrick Riemer und Finn Vossebein zum Oberfeuerwehrmann befördert und der Kamerad Simeon Goebel zum Oberbrandmeister.

Die Kameraden Felix Bastian, Eric Grabitz, Marcel Heisener, Maximilian Koch und Patrick Riemer absolvierten im November ihre Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger.

Die Kameraden Eric Grabitz und Lukas Lange absolvierten den Maschinistenlehrgang, darüber hinaus nahm Marcel Heisener am Lehrgang TH Wald teil.