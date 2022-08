Ein Verdächtiger gilt so lange als unschuldig, bis seine Schuld erwiesen ist. Diese so genannte Unschuldsvermutung ist zentrales Element der Rechtsprechung – es gilt daher der Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten. Davon profitiert jetzt auch ein 62-Jähriger aus Salzkotten, der betrunken bei diversen Fahrzeugen angetroffen worden war.

Das Gericht in Paderborn.

Der Salzkottener war im April 2021 an einem Nachmittag mit seinem Fahrrad am Straßenrand aufgefunden worden, einigermaßen hilflos: Der Mann lag neben dem Rad, so wie es aussah infolge eines Sturzes, denn er hatte eine Blutalkoholkonzentration von 3,34 Promille intus – eine deutliche Überschreitung der für Radfahrer geltenden Promillegrenze von 1,6. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein – davon ausgehend, der heute 62- Jährige sei zuvor mit dem Fahrrad gefahren.