Gestohlener Zigarettenautomat zerlegt im Wald aufgefunden

Ein nachts im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus entwendeter Zigarettenautomat ist am Donnerstag in einem Waldstück zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Böddeken ausgeschlachtet aufgefunden worden.

In Schloß Neuhaus abgerissen, in Haaren von einem Zeugen entdeckt

Wie die Polizei weiter mitteilt, muss der Automat laut den bisherigen Ermittlungen in der Nacht zu Donnerstag (24. November) am Kruggelweg in Schloß Neuhaus aus der Halterung gerissen und abtransportiert worden sein.

Gegen 13.30 Uhr meldete sich ein Zeuge (53), der in einem Waldstück zwischen Haaren und Böddeken, südwestlich der L636 in der Verlängerung des Haarwegs, einen aufgebrochenen Automaten gefunden hatte. Das Gerät war mit Flex- und Schweißgeräten zerlegt worden. Geld und Zigaretten wurden entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Tatort oder Fundort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat. Hinweise nimmt sie unter Telefon 05251/3060 entgegen.