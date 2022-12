Gesuchter Drogenhändler aus Paderborn in Bielefeld verhaftet

Nach einem Hinweis aus seinem Umfeld haben Beamte der Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof einen mit Haftbefehl gesuchten Drogenhändler aus Paderborn verhaftet.

Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, hatte die Polizei Bielefeld den Hinweis erhalten, dass der Gesuchte am Montagnachmittag (12. Dezember) vermutlich in einem ICE von Hannover nach Bielefeld unterwegs sein sollte. Und diese Angabe stimmte. Nach der Ankunft des Zuges im Bielefelder Hauptbahnhof verhafteten Beamte der Bundespolizei den 22-Jährigen aus Paderborn und lieferten ihn in die Haftanstalt Ummeln ein.

Den weiteren Angaben zufolge war der Mann im August vom Amtsgericht Paderborn wegen unerlaubten Besitzes und Handelns mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Der Aufforderung zum Strafantritt hatte er sich entzogen. Weil er bei seiner Verhaftung wiederum Drogen bei sich hatte, wurde ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann eröffnet.