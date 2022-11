Gewalt kommt in Paderborn nicht in die Tüte

Laut, deutlich und gut sichtbar soll in Paderborn am Freitag, 25. November, "Nein!" zu Gewalt gegen Frauen gesagt werden. Zum Internationalen Gedenktag sind eine ganze Reihe von Aktionen in der Domstadt geplant.

Sie stellen die Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte" anlässlich des Internationalen Gedenktages "Nein zu Gewalt an Frauen" am 25. November vor (von links) Stadt-Gleichstellungsbeauftragte Dagmar Drüke, Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Simone Böhmer, Bürgermeister Michael Dreier, Christina Müller (Borchen), Elke Schröder, Gabriele Antpöhler (beide Zonta Club Paderborn), Julia Hambrock (Soroptimist Club Paderborn), Benedikt Goeken und Daniela Meschede (Soroptimist Club).

Die Gleichstellungsstellen im Kreis Paderborn, der Zonta Club Paderborn und der Soroptimist International Club Paderborn haben die Aktionen und Veranstaltungen organisiert.

Mit den folgenden Aktionen, möchten die Akteurinnen informieren, sensibilisieren und die Präventions- und Hilfsangebote für Frauen und Mädchen in den Fokus rücken:

Unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ geht eine gemeinsame Aktion der Paderborner Soroptimistinnen mit der Bäckerei Goeken backen und den Kommunalen Gleichstellungsstellen des Kreises Paderborn am Freitag, 25. November, an den Start. Mehr als 100.000 Brötchentüten in auffallend orange-violetter Farbe erreichen im Aktionszeitraum viele Paderborner Haushalte. Sie machen auf die Problematik Gewalt an Frauen aufmerksam und geben betroffenen Frauen Hinweise zu Beratungsstellen.

Fakten zu Gewalt gegen Frauen Foto: Der Gedenktag macht darauf aufmerksam, dass Gewalt gegen Frauen die häufigste Menschenrechtsverletzung, national und international sei, schreibt die Stadt in ihrer Ankündigung. Jede dritte Frau (etwa 736 Millionen Frauen weltweit) sei in den Jahren 2000 bis 2018 bereits Opfer von Gewalt geworden seien, geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt wurden. Die große Mehrheit (641 Millionen Frauen) erlebte laut Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2020 Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft. Im Kreis Paderborn wurden im Jahr 2021 474 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung angezeigt, davon 70 Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Außerdem wurden 292 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gestellt. ...

Zu einem Fachvortrag mit Podiumsdiskussion zum Thema „Das erzwungene Ja – Bekämpfung von Kinder- und Zwangsehen“ laden der Zonta Club Paderborn und die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn für Freitag, 25. November, 18 Uhr, in den großen Sitzungssaal des historischen Rathauses ein.

Kinderehen und Zwangsheirat sind eine globale Verletzung der Menschenrechte, die unabhängig von Religion und Kultur weltweit zu finden ist – auch in Deutschland. Was oft unter Beachtung sozialer und religiöser Normen und in der Absicht geschieht, die eigenen Töchter - und Söhne - zu schützen und sie aus der Armut zu führen, bedeutet für die Betroffenen meist das Gegenteil: den Abbruch der Schule, frühe und gesundheitsschädliche Schwangerschaften, ein fremdbestimmtes Leben unter den Bedingungen physischer und psychischer Gewalt mit beschränkten sozialen Kontakten.

Die Referentinnen Sonja Hartmann (Zonta Club Darmstadt, Area Advocacy Beauftragte), Sonja Fatma Bläser (Schriftstellerin, Gründerin und Leiterin von HennaMond e.V. Köln) und Lydia Ercan (Diplompädagogin/Systemische Beraterin von der Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat im Mädchenhaus Bielefeld e.V.) werden die Problematik darstellen, diesbezüglich sensibilisieren und aufzeigen, welche Präventions- und Hilfsmöglichkeiten es für die Betroffenen gibt.

Im Anschluss werden Annette Ollesch (Zonta Club Paderborn, Fachanwältin für Familienrecht), die Referentinnen und die Teilnehmer in den Austausch miteinander treten. Julia Ures wird die Veranstaltung moderieren.

Die Veranstaltung wendet sich an alle Interessierten, insbesondere an Fachpersonal mit Kontakten zu Mädchen und jungen Frauen, die potenziell von Zwangsheirat bedroht oder bereits betroffen sind. Eine Anmeldung ist bis zum 21. November per E-Mail an [email protected] erforderlich.

Ein oranges Ausrufezeichen gegen Gewalt setzt am Aktionstag zudem unter dem Motto „Orange The World“ eine Flaggenaktion am historischen Rathaus sowie weiteren Standorten in Stadt und Kreis. Das strahlende Orange symbolisiert eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen.