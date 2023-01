Keine Gewalt gegen Lehrer in Paderborn?

In den vergangenen Jahren seien auch keine Befragungen dazu durchgeführt worden, erläuterte Happe weiter. Er gab die Antworten weiter, die ihm die Bezirksregierung gegeben hatte, nachdem sich die Paderborner CDU-Fraktion an die heimische Verwaltung gewandt hatte.

Christian Rörig, Christian Schäfer und Benedikt Schotten erhofften sich ein Lagebild zu Übergriffen auf Lehrerinnen und Lehrer. „Der Respekt vor allem, was den Staat repräsentiert, sinkt. Auch wir Lehrer repräsentieren den Staat“, betonte Rörig in der Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch.

Jede dritte Schulleitung in Deutschland wisse von Gewalt gegenüber Lehrkräften zu berichten, und die Beleidigungen, Bedrohungen und körperlichen Attacken gebe es sicherlich auch in Paderborn, ist die CDU überzeugt.

Rainer Lummer spricht von „Schweigekartell“

Scheinbar gibt es sie nicht, zumindest wenn man der Bezirksregierung glaubt. Aber sollte man ihr glauben? Eher nicht, rät Rainer Lummer von der Fraktion Für Paderborn. Er sieht ein „Schweigekartell“ aus Schulleitungen und Bezirksregierung am Werk. Aus falsch verstandener Sorge vor einem schlechten Ruf werde nicht gehandelt und heruntergespielt. Lummer ist nicht nur Paderborner Ratsherr, sondern auch im Hauptpersonalrat für Gesamtschulen im NRW-Schulministerium und Mitglied der Lehrergewerkschaft SchaLL NRW (Schutzgemeinschaft angestellter Lehrerinnen und Lehrer).

Das Problem beschreibt er so: „Lehrerinnen oder Lehrer, die beleidigt oder attackiert werden, sollten das der Schulleitung melden. Das machen viele aber nicht, weil sie meinen, dass der Vorfall auf persönliches Versagen zurückgeht. Wenn sie den Fall zur Sprache bringen, melden die Schulleitungen ihn aber nicht unbedingt der Bezirksregierung, weil sie Angst um ihren und den Ruf der Schule haben. Und auch die Bezirksregierungen haben kein Interesse daran, das öffentlich zu machen.“

Angst um den guten Ruf

Dabei wüssten die Dezernenten in Detmold sehr wohl, was Sache sei. Die Bezirksregierung gehe Fällen auch deshalb nicht mit ganzer Schärfe nach, weil sich die Beamten und Schulleiter untereinander kennen, mutmaßt Lummer. „Der Dienstweg endet manchmal schon beim Schulleiter – aus falsch verstandener Angst um den Ruf der Schule“, bedauert er. Um das zu ändern, müsse es verpflichtende Meldeketten geben, eine Meldepflicht für Anfeindungen. Die roten Linien für das Verhalten der Schüler sollten in der Schul- und der Lehrerkonferenz formuliert und dann rigoros beachtet werden.

Das wäre auch gut für das Ansehen der Schule, ist Lummer überzeugt. Schulleitungen, die Gewalt totschweigen, würden durch die eigenen Schüler demaskiert, indem die nämlich von den Beleidigungen und Attacken im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis berichteten. Wer dagegen als Schulleitung klare Kante zeige, verschaffe sich Respekt.

Und der ist offenbar bitter nötig. Der schockierende Tod einer Lehrerin in Ibbenbüren, die am 10. Januar von einem 17-Jährigen erstochen wurde, machte bundesweit Schlagzeilen. Das tun andere Vorfälle nicht. „Beleidigungen von Lehrpersonen, und hier vermehrt von Lehrerinnen, sind tägliches Brot, und was Schüler an Pistolen, Messern und Dolchen mit in die Schule tragen, ist unglaublich“, erzählt Lummer, der mit einer Lehrerin verheiratet ist. Migranten verhielten sich vor allem gegenüber Lehrerinnen respektlos, aber diese Respektlosigkeit ziehe sich durch alle Bevölkerungsgruppen.

Umso überraschender waren die Antworten auf die Fragen der CDU. Bislang hätten Paderborner Schulen, mit Blick auf ein mögliches Gewaltproblem, den Schulträger nicht um Unterstützung gebeten, sagte Schulamtsleiter Happe, was Rörig zu der Bemerkung veranlasste: „Uns drängt sich der Eindruck auf, dass Sie unsere Fragen wegschieben.“ Dass Gewalt an Schulen ein Problem ist, leugnete Happe nicht: „Es ist ernst genug und scheint schlimmer zu werden.“

VBE-Befragung mit alarmierendem Ergebnis

Zahlen zum Ausmaß der Gewalt in Paderborn bekamen die Ausschussmitglieder also nicht. Für NRW liegen allerdings Angaben vor, denn regelmäßig befragt die Gewerkschaft VBE Schulleiter. Im vergangenen November teilte der Verband mit, in NRW sei in den vergangenen fünf Jahren fast die Hälfte aller Schulen (46 Prozent) mit Angriffen auf Lehrer konfrontiert gewesen. 2018 waren es demnach „nur“ 35 Prozent. Von direkter psychischer Gewalt, also Beleidigungen, Bedrohungen oder Belästigungen, berichteten zwei Drittel der befragten Schulleitungen. Fazit: Angesichts dessen wäre es ein Wunder, wenn ausgerechnet Paderborn eine Insel der Glückseligen wäre, auf der sich Lehrer und Schüler permanent harmonisch in den Armen liegen.