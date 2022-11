Gewaltige Menge Stahl „verschoben“: fünf Männer in Paderborn vor Gericht

Paderborn

4550 Tonnen Stahl – das ist eine eher abstrakte Zahl für jemanden ohne Metall-Erfahrung. So viel wiegen etwa 2000 Luxusautos oder 1,263 Millionen Sturmgewehre G36 – mehr als siebenmal so viele wie die Bundeswehr davon überhaupt hat. Es handelt sich also um eine ganz gewaltige Menge. Und diese ganz gewaltige Menge soll beim Paderborner Unternehmen Benteler veruntreut worden sein, über Jahre hinweg. Jetzt stehen fünf Männer als mutmaßliche Täter in Paderborn vor Gericht.

Von Ulrich Pfaff