Giora Feidman gibt ein Konzert wie eine Umarmung

Auftritt zum 75-jährigen Bühnenjubiläum in der Paderhalle in Paderborn

Musik mit Botschaft: Giora Feidman spielte am Samstagabend in der Paderhalle.

Er betritt, etwas unsicheren Schrittes, die Bühne der Paderhalle, schenkt dem Publikum eine gestische Umarmung und sagt: „My name, your name, everybody’s name is … Human Being“. Und dann erfüllt er, der in wenigen Tagen seinen 87. Geburtstag feiert, den Raum mit der ganzen Bandbreite von Tönen, die man einer Klarinette zu entlocken vermag.