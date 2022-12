Glatteis: drei Verletzte bei Unfällen in Paderborn am Freitagmorgen

Zwei Radfahrerinnen sind am Freitagmorgen auf Glatteis gestürzt, und ein Junge wurde von einem abbiegenden Auto angefahren. Die Bilanz dieser Unfälle in Paderborn: zwei Leichtverletzte und ein Schwerverletzter.

Um 7.15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer in Schloß Neuhaus von der Bielefelder Straße kommend auf der Husarenstraße in Richtung Diebesweg. Er bog bei Grün nach rechts in die Dubelohstraße ab. Dabei erfasste das Auto einen 13-jährigen Fußgänger, der die Dubelohstraße ebenfalls bei Grün auf der Fußgängerfurt in Richtung Bielefelder Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Der Schüler stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde der 13-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der erste Fahrradunfall ereignete sich gegen 6.55 Uhr. Eine 55-jährige Elektrorad-Fahrerin bog von einem Wirtschaftsweg bei Elsen auf die Wewerstraße (L756) ab. Ihr Rad rutschte auf der glatten Straße weg, und die Frau stürzte. Eine Stunde später stürzte eine 25-Jährige auf Glatteis, als sie vom Radweg an der Paderborner Straße in einen Verbindungsweg zur Lise-Meitner-Straße abbog. Die verletzten Frauen brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Unfälle am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatten sich bei einsetzendem Schneefall und sinkenden Temperaturen fünf Glätteunfälle im Kreis Paderborn ereignet. Bei den Unfällen in Büren-Steinhausen, Lichtenau-Holtheim, Lichtenau-Husen, Paderborn und Borchen-Etteln blieb es bei Sachschäden. Der Wintereinbruch am Montag hatte für mehr als 50 Glätteunfälle gesorgt.

Die Paderborner Kreispolizeibehörde erinnert daran, dass die Wetterprognosen für die kommenden Tage winterliche Witterung mit Frost und Schneefall voraussagen: „Mit glatten Straßen ist im gesamten Kreisgebiet zu rechnen.“ Um Unfälle zu vermeiden und sicher anzukommen, rät die Polizei zu angepasster, vorausschauender Fahrweise. Für alle Fahrten sollte mehr Zeit eingeplant werden, und die Fahrzeuge sollten auf Wintertauglichkeit geprüft und entsprechend ausgerüstet sein. „Autos mit Sommerreifen müssen bei Schnee und Glatteis stehen bleiben!“