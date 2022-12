Asphaltarbeiten in der Zentralstation haben am Donnerstag gleich zweimal Feueralarm in der Tierfgarage Königsplatz ausgelöst. Überhaupt hatte die Feuerwehr Paderborn alle Hände voll zu tun. Menschen kamen bei den Einsätzen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ein aufgerissener Dieseltank in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße bescherte der Feuerwehr gegen 10.20 Uhr den ersten Einsatz. Vor Ort zeigte sich, dass durch das Leck im Tank eines Lastwagens bereits etwa 60 Liter Dieselkraftstoff ausgeflossen waren. Daraufhin verschlossen die Einsatzkräfte das Leck, streuten Bindemittel auf den ausgeflossenen Kraftstoff, um ihn aufzunehmen und pumpten 170 Liter Dieselkraftstoff aus dem beschädigten Tank ab. Zur Kontrolle der angrenzenden Kanaleinläufe wurden der Stadtentwässerungsbetrieb (Steb) sowie die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Eine Ausbreitung in die Kanalschächte konnte nach Angaben von Einsatzleiter Jens Merschmann durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr aber verhindert werden.

Defekte Sprinkleranlage in der Heisenbergstraße

Knapp eine Stunde später löste die Brandmeldeanlage eines derzeit leerstehenden Gebäudes an der Heisenbergstraße aus. Vor Ort zeigte sich, dass die Sprinklerleitung defekt war und Wasser in das Gebäude eindrang. Anwesende Mitarbeiter hatten die Sprinkleranlageaber bereits abgeschiebert. Nachdem die Einsatzkräfte die Anlage zurückgestellt hatten, übergaben sie die Einsatzstelle an den Eigentümer.

Feueralarm in der Tiefgarage Königsplatz

Gut 90 Minuten später, um 12.46 Uhr, löste die automatische Brandmeldeanlage des Parkhauses an der Straße Alte Torgasse aus. Die Lüftungsanlage der Tiefgarage hatte offenbar Rauch angesaugt, der bei Bauarbeiten im Bereich der ehemaligen Zentralstation entstanden war. Die in der Lüftungsanlage befindlichen Rauchmelder lösten daraufhin die Brandmeldeanlage aus. Aufgrund der Größe der Tiefgarage, die für die Dauer des Einsatzes evakuiert wurde, gestaltete sich die Erkundung zunächst sehr langwierig.

Gegen 15 Uhr löste erneut die Brandmeldeanlage der Tiefgarage erneut aus. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass der Alarm erneut durch die Bauarbeiten an der ehemaligen Zentralstation ausgelöst worden war. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Noch während des laufenden Einsatzes wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Wohnung gerufen, in der sich eine hilflose Person befand. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür und übergaben an den Rettungsdienst.

Auslösung Brandmeldeanlage Riemekestraße

Noch während des laufenden ersten Einsatzes an der Alten Torgasse löste um 13.29 Uhr außerdem die Brandmeldeanlage eines Gebäudes an der Riemekestraße aus, wo die Feuerwehr ebenfalls auf eine defekte Sprinklerleitung stieß. Es waren bereits größere Mengen Wasser in das Gebäude eingedrungen. Die Einsatzkräfte schieberten auch hier die defekten Leitungen ab, sodass kein weiteres Wasser in das Gebäude fließen konnte.

Auf dem Rückweg von dieser Einsatzstelle wurde um 14.09 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Stadtheide zu einem Tier in Notlage an den Fischteichen gerufen. Hier hatte ein Anrufer einen vermeintlich eingefrorenen Schwan auf einem der Teiche entdeckt. Die Feuerwehrleute erkundeten die Teiche, stießen dabei aber auf kein Tier, das ihre Hilfe benötigt hätte.

Essen brennt auf dem Herd an

Schließlich wurde gegen 17.30 Uhr ein vermeintlicher Zimmerbrand am Liboriberg gemeldet. Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses hatte aus einer Wohnung das Geräusch eines Rauchmelders wahrgenommen und im Treppenhaus Brandrauch bemerkt. Da bei Eintreffen der Feuerwehr nicht sicher feststand, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Wohnung von einemTrupp unter schwerem Atemschutz durchsucht. Dabei wurden zwar keine Personen entdeckt, aber angebranntes Essen auf einem Herd. Die betroffene Wohnung wurde anschließend mittels Hochdrucklüfter belüftet.

Unfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring

Zum Abschluss des einsatzreichen Tages wurde die Feuerwehr noch während sie am Liboriberg tätig war, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf den Heinz-Nixdorf-Ring gerufen. Der Rettungsdienst, der zunächst ausgerückt war, meldete von vor Ort eine leicht verletzte Person. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren bei diesem Einsatz dann nicht mehr erforderlich.