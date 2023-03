Globaler Klimastreik am Freitag — auch in Paderborn

Immer höhere Temperaturen, steigende Meeresspiegel und Extremwetterlagen: Die Folgen des Klimawandels sind spürbar, seit Jahren warnt die Wissenschaft, aber die Politik agiere zu langsam, kritisiert die Klimaschutzbewegung. Am Freitag, 3. März, wird daher weltweit um 15 Uhr demonstriert.

In Paderborn findet die Demo auf dem Marktplatz statt. Dazu rufen vor allem die lokalen Gruppen „Parents for Future“, „Students for Future“ und „Fridays for Future“ auf. Das Motto des Globalen Klimastreiks lautet „Tomorrow is too late“, was übersetzt bedeutet: „Morgen ist zu spät“. Interessierte seien willkommen, teilzunehmen und für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren.