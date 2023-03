Glückwünsche an Heinz Paus zum 75. Geburtstag

Mit Paderborner Gin und dazu passend Drei-Hasen-Gläsern im Präsentkorb gratulierte Bürgermeister Michael Dreier dem früheren Paderborner Bürgermeister Heinz Paus zu dessen 75. Geburtstag am 3. März.

„Wir freuen uns, dass Du immer noch mit großem Engagement ehrenamtlich tätig bist und Du Dich nach wie vor für deine Mitmenschen und für Paderborn einsetzt“, sagte Bürgermeister Michael Dreier beim Besuch der Familie Paus.

Von 1999 bis 2014 war Heinz Paus Paderborner Bürgermeister. In den 15 Jahren seiner Amtszeit galt er als beharrlicher, zielstrebiger und stets verlässlicher Bürgermeister. „Du wolltest Paderborn in eine andere Liga bringen“, erinnerte sich der stellvertretende Bürgermeister Dieter Honervogt bei der Verabschiedung von Heinz Paus im Paderborner Theater, „und hast dafür gemeinsam mit vielen Partnern die nötige Infrastruktur geschaffen“.

Meilensteine in der Ära Heinz Paus waren unter anderem der Neubau des Theaters und des Stadions. Ziel des Wirkens von Heinz Paus war auch immer, der Stadt und ihren Menschen mehr Selbstbewusstsein und mehr Stolz auf das Erreichte zu vermitteln und damit das Ende einer falschen Bescheidenheit einzuleiten. Die Paderbornerinnen und Paderborner kannten Heinz Paus als einen offenen, gut aufgestellten Bürgermeister, der stets die Menschen für die Projekte begeistern konnte.

Heinz Paus, der vor seiner Paderborner Zeit als Rechtsanwalt und Notar in Detmold tätig war und 1980 erstmals in den NRW-Landtag gewählt worden war, sah seine Amtzeit als eine „erfüllende und spannende Zeit“. Ein Bürgermeister allein könne nicht viel ausrichten, erinnerte er bei seiner Verabschiedung an die Vielzahl seiner Mitstreiter. Ob beim Bau des Stadions und des Theaters oder auch den Anstrengungen bei der Rekommunalisierung, bei „Paderborn überzeugt“, den großen historischen Ausstellungen, der Entwicklung der Infrastruktur und anderer Projekte - ohne das Zutun von vielen seien diese Projekte nicht möglich gewesen.