Was über die GNTM-Kandidatin Jülide aus Paderborn bekannt ist 

Spektakuläre Shootings, ein tränenreiches Umstyling, zahlreiche Zickereien und viele lautstarke Schmatzer von einer 49-jährigen Blondine: Heidi Klum ist zurück und verteilt wieder Fotos. Damit geht die Castingserie „Germany's Next Topmodel“ in diesem Jahr in die 18. Runde. Mit dabei ist auch eine Paderbornerin.

Germany's Next Topmodel: Paderbornerin auf Laufsteg in Los Angeles

In einem Video auf instagram teilt Heidi-Klum mit den Fans bereits exklusive Einblicke aus der ersten Folge, die am Donnerstag (16. Februar) auf ProSieben zu sehen sein wird. Insgesamt hätten sich in diesem Jahr wieder tausende Frauen beworben, um Germany's Next Topmodel zu werden. Konkret habe sich die Model-Mama 7211 Bewerbungen und Videos angesehen.