GNTM: Jülide aus Paderborn ist eine Runde weiter

Paderborn

Spektakuläre Shootings, Umstyling, zahlreiche Zickereien und lautstarke Schmatzer: Heidi Klum ist wieder auf der Suche nach "Germany's Next Topmodel" und verteilt Fotos. Eines davon hat am Donnerstagabend die Paderbornerin Jülide erhalten. Sie zieht mit zusammen mit 24 Mitstreiterinnen in die Model-Villa in Los Angeles ein.

Von Katharina Freise